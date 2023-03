Strafgericht Basel-Stadt: «Die Leute haben beschlossen, dass ich der Täter bin»

20min/Steve Last

Der Hammer-Angriff wurde am 26. Juni 2022 auf dem Centralbahnplatz vor dem Bahnhof SBB verübt.

Am 26. Juni 2022 ging ein Mann vor dem Bahnhof SBB in Basel von hinten auf einen damals 63-Jährigen zu und prügelte mit einem Hammer auf ihn ein. Später stellte sich heraus, dass das Opfer François Villeroy de Galhau, Präsident der französischen Zentralbank und Vorsitzender der Bank für Internationalen Zahlungsaustausch (BIS), war.

Am Mittwoch sass der Beschuldigte wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor der Dreierkammer des Basler Strafgerichts. Schläge mit einem schweren Gegenstand gegen den Kopf können tödliche Verletzungen verursachen, so die Staatsanwaltschaft.

Schon bevor die eigentliche Befragung startete, legte der 40-jährige Schweizer dar, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Nicht er sei der Täter, sondern ein anderer Mann. «Ich werde beschuldigt für etwas, was ein anderer gemacht hat», insistierte er während des Prozesses. Drei Aktenordner platzierte er vor sich auf der Anklagebank, aus denen er immer wieder zitierte.

Beschuldigter bestreitet Schizophrenie

Laut einem forensischen Gutachter leidet der Beschuldigte unter einer paranoiden Schizophrenie. Zum Tatzeitpunkt habe eine vollständige aufgehobene Schuldfähigkeit bestanden, so der Psychiater am Mittwoch im Gerichtssaal. Davon wollte der Mann aber nichts wissen. «Sie sind vollkommen falsch mit der Diagnose», warf er dem Arzt vor und bezichtigte ihn, das Gutachten böswillig manipuliert zu haben. «Wieso haben Sie nicht die Wahrheit gesagt? Wieso haben Sie nicht gesagt, dass ich kerngesund bin?», so der Beschuldigte verzweifelt.