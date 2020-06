Bombendrohung in Léchelles FR

«Die Leute haben ein Objekt mit einem Zifferblatt gesehen»

Laut einem Leser-Reporter fand am Sonntag in Léchelles ein grosser Polizeieinsatz statt. Offenbar haben Anwohner einen «bombenähnlichen Gegenstand» gefunden.

In Léchelles im Kanton Freiburg hatte die Polizei am Sonntag ein Wohngebäude wegen einer möglichen Bombendrohung geräumt. Das meldete ein Leser-Reporter, der sich auf einem nahen Fussballplatz aufhielt. «Die Leute haben ein Objekt mit einem Zifferblatt gesehen. Um was es sich da genau handelt, weiss ich nicht», sagte er zu 20 Minuten. Die ganze Gegend sei aber geräumt worden.