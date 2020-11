1 / 8 Während des Lockdown im Frühling stieg bei vielen das Bedürfnis nach einem Freund auf vier Pfoten. KEYSTONE «Die Nachfrage nach Hunden und Katzen hat während der Corona-Zeit auch in meinem Tierheim stark zugenommen», sagt Ernst Krüsi, Tierheimbesitzer in Winkel ZH. Gleichzeitig sei die Zahl der Tierabgaben zurückgegangen. KEYSTONE Die erhöhte Nachfrage und die sinkende Zahl der Abgaben hätten dazu geführt, dass die Tierheime zeitweise praktisch leer standen. KEYSTONE

Darum gehts Die Nachfrage nach Hunden und Katzen stieg während des Lockdown im Frühling stark an.

Die Folge: Viele Tierheime standen zeitweise praktisch leer.

Tierheime befürchten aber, dass schon bald zahlreiche Tiere wieder abgeschoben werden – weil sie bloss aus Langeweile angeschafft wurden.

Seit dem Lockdown ist es still in Schweizer Tierheimen. Die Nachfrage nach Katzen und Hunden hat während der Corona-Krise stark zugenommen, wie mehrere Schweizer Tierheime gegenüber 20 Minuten bestätigen. Besonders während des Lockdown sympathisierten viele Leute mit der Idee eines neuen Haustieres – Zeit für einen Vierbeiner hatten alle genug. Doch irgendwann kehrten die Menschen wieder in ihr altes Leben zurück – und dort gibt es oftmals keinen Platz für ein Haustier.

Wie Weihnachten

Zu diesem Schluss kommt etwa Ernst Krüsi, Tierheimbesitzer in Winkel ZH. «Die Nachfrage nach Hunden und Katzen hat während der Corona-Zeit auch in meinem Tierheim stark zugenommen», sagt der 69-Jährige. Gleichzeitig sei die Zahl der Tierabgaben zurückgegangen – viele Leute seien eher froh um ihr Haustier, als dass sie es loswerden möchten. Die erhöhte Nachfrage und die sinkende Zahl der Abgaben hätten dazu geführt, dass die Tierheime zeitweise praktisch leer standen: «An manchen Tagen hatten wir bloss noch zwei Hunde und drei Katzen hier», so Krüsi.

«Erbarmen ist ein schlechter Indikator»

Mit der erhöhten Nachfrage nach einem Freund auf vier Pfoten geht der ausgebildete Tierpfleger allerdings skeptisch um. Besonders bei Hunden sei im Moment Vorsicht geboten. «Es ist wie an Weihnachten: Die Hunde werden vermehrt unüberlegt gekauft», so Krüsi.

Um herauszufinden, wie ernst es den Leuten wirklich ist, führt Krüsi jeweils mehrere Gespräche mit den Interessenten. «Wenn ich merke, dass das Tier aus falschen Gründen erwünscht ist, kommt eine Vermittlung nicht infrage.» So möchte er verhindern, dass die Tiere zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeschoben werden. In Zweifelsfällen könne er zudem auf die Alternative ausweichen, dass das gewünschte Tier zwar reserviert werden darf, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt effektiv vermittelt wird.

Auch Züchterin erkennt Risiken

Ähnliche Ansichten teilt Rita Widmer, Hundezüchterin im Kanton Bern. «Ich verkaufte prinzipiell keine Hunde an Leute, die nur wegen der Corona-Krise Interesse an einem neuen Haustier haben», so die 73-Jährige. Solche Anfragen kriege sie aber nur selten. Sie sieht die Gefahr vor allem bei den Tierheimen: «Hunde aus dem Tierheim sind meistens billiger als Zuchthunde – und werden deshalb eher spontan gekauft», so Widmer. Das finde sie problematisch, denn: «Ein Hund bringt eine Verantwortung mit sich, der man langfristig gerecht werden sollte.»

Überforderte Hundebesitzer suchen sich nach Ende des Lockdowns Hilfe bei Hundeschulen und Hundetrainern. Diese werden nun mit Angeboten überschüttet. Video: Lara Hofer

Wenn die Gründe für eine Adoption mit Erbarmen, Langeweile oder Einsamkeit zu tun haben, vermittelt auch Krüsi keine Tiere. «Erbarmen ist der schlechteste Indikator für eine Tieradoption, denn es deutet meist auf eine spontane, gefühlsgeleitete Entscheidung hin. Ein Tier ist mehr als das. Man muss es berühren, spüren und lieben lernen – und zwar bevor man sich für eine Adoption entscheidet», sagt Krüsi.

Mitleid sei besonders bei Hunden aus dem Ausland ein beliebtes Kaufmotiv. «So werden die ausländischen Hunde den Leuten hier quasi aufgedrängt», sagt Krüsi. Die Corona-Krise verstärke dieses Problem zusätzlich. «Die Leute haben mehr Zeit als sonst und somit noch schneller ein schlechteres Gewissen.» Auch die Einsamkeit und Langeweile nehme bei manchen Leuten während der Corona-Zeit zu, wodurch der Drang nach einer spontanen Tieradoption noch zusätzlich verstärkt werden könne.

Tiere werden zu Wanderpokalen

Krüsi befürchtet deshalb, dass vermehrt Tiere abgeschoben werden könnten, wenn sie keinen Zweck mehr erfüllen: «Sobald die Menschen wieder freier werden, werden auch die Bedürfnisse reduziert, die das Tier während der Corona-Krise zu befriedigen hatte.» Das Haustier wird überflüssig. Er gehe deswegen davon aus, dass vermehrt wieder Tiere im Tierheim landen. «Andere werden vielleicht zu Wanderpokalen.»