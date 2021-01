Der Trailer zu «History of Swear Words» mit Host Nicolas Cage,

Die Edutainment-Serie kommt richtig gut an.

In der neuen, sechsteiligen Netflix-Show «History of Swear Words» erklären Hollywoodstar Nicolas Cage, Etymolog*innen und Comedians die Herkunft von Schimpfwörtern.

In der ersten Folge des neuen Netflix Edutainment-Formats «History of Swear Words» erfahren wir, welche Hollywood-Schauspieler (yeah, allesamt Dudes) am meisten fluchen: