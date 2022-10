Störung bei Kartenzahlung: «Die Leute liessen die Ware einfach an der Coop-Kasse liegen»

Das Problem kommt in allen Filialen vor.

So etwas kann laut Experte immer wieder vorkommen.

Seit Montagmorgen geht nichts mehr mit Kartenzahlungen bei Coop. Wegen einer technischen Störung funktionierten die Kartenterminals in schweizweit allen Filialen nicht , bestätigt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga auf Anfrage.

Schon Probleme im Sommer

Wann das Problem behoben ist, kann Coop nicht sagen. Die Detailhändlerin arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Am Nachmittag funktionierten in manchen Filialen aber wieder gewisse Karten, etwa von der UBS oder von Postfinance.