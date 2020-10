Chaos am Bahnhof schüpfen : «Die Leute rannten zu den Bussen und bestellten Taxis»

Ein ausgefallener Zug sorgte am Bahnhof Schüpfen für grosses Chaos. Hunderte Menschen warteten dicht aufeinander auf Ersatzbusse. Da nicht genügend Ersatzfahrzeuge kamen, rannten die Leute zu den Bussen oder bestellten Taxis.

Am Bahnhof Schüpfen fiel am Donnerstagmorgen ein Zug aus.

«Es war ein einziges Chaos», schildert ein Leser-Reporter die Szenen, die sich heute Morgen am Bahnhof in Schüpfen BE abspielten. Wegen eines Zugausfalls mussten hunderte Personen, die von Biel nach Bern reisten, in Schüpfen aussteigen. «Am Bahnhof wartete bereits eine grosse Menschenmenge. Dazu kamen alle Personen aus dem stehengebliebenen Zug», so der Leser-Reporter.