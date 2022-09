Rollerderby in Zürich: «Die Leute reagieren geschockt auf mein Hobby»

Als Kontaktsport werden Sportarten bezeichnet, bei denen die Spieler und Spielerinnen mehr oder weniger starken Kontakt untereinander haben. Der Begriff wird in verschiedenen Sportarten und in der Medizin unterschiedlich verwendet. Je nach Intensivität des Kontakts werden Vollkontakt, Leichtkontakt und Nullkontakt unterschieden, in manchen Sportarten (etwa beim Kickboxen) auch Semikontakt .