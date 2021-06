Auto brennt lichterloh in Ipsach BE - «Die Leute schrien verzweifelt um Hilfe, es war wie im Film»

Eine Anwohnerin hielt den Autobrand in Ipsach BE mit ihrer Kamera fest.

Auf einem Parkplatz in Ipsach BE brannte am Donnerstagabend ein Auto.

«Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich nur noch weissen Rauch», berichtet A.K.* Am Donnerstagabend sass sie zuhause in ihrer Wohnung in Ipsach BE, als sich plötzlich ein komischer Geruch breitmachte. «Die Fenster standen offen und plötzlich stank es in der ganzen Wohnung nach Rauch», sagt K. Erst vom Balkon aus konnte sie erkennen, was geschehen war: «Auf dem Parkplatz vor unserem Haus brannte ein Auto lichterloh.»