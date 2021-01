Sophie Achermann*, Sie setzen sich für einen demokratischen Diskurs und gegen Hassrede und Fake News im Internet ein. Wie würden Sie die politische Lage im Netz momentan beschreiben?

Noch nie waren die Geister im Internet so geschieden wie in Zeiten von Corona. Es wurden plötzlich ganz viele Leute in ein Paralleluniversum und in verschiedenste Verschwörungstheorien hinein katapultiert. Damit einher geht ein extrem aggressives Verhalten und verschiedene Diskurs-Stränge, die völlig aneinander vorbei gehen.