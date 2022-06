Restaurants Stadt St. Gallen: «Die Leute von heute haben keinen Respekt mehr vor fremdem Eigentum»

In einem Instagram-Post appelliert der Gastro-Verband der Stadt St. Gallen an die Nachtschwärmenden, die im Stadtzentrum unterwegs sind. Regelmässig müssten die Beizen-Besitzer und -Besitzerinnen feststellen, dass Tische und Stühle im Aussenbereich am Sonntagmorgen umgeworfen und teils kaputt vorgefunden werden. So wie auch wieder am letzten Mittwoch, was den Verband dazu brachte, den Post zu veröffentlichen.