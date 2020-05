Ermatingen TG

«Die Leute waren erschrocken, weil so viel Rauch vom Balkon kam»

Am Sonntagnachmittag brannte es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Ermatingen TG. Anwohner wurden aufgeschreckt. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Am Sonntag um 16.15 Uhr bemerkte ein Anwohner eine starke Rauchentwicklung auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Schiffländestrasse in Ermatingen und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot ausgerückt und konnte den Brand löschen.