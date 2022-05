Fernsehmoderatorin Alina Stiegler: «Die Leute werden aus Solidarität für die Ukraine stimmen, nicht aus Mitleid»

Bestimmt würde sich jeder Teilnehmende über einen Sieg freuen. Allerdings glaube ich nicht, dass jemand den Finger hebt und Unfairness proklamiert. Natürlich wird viel Geld und Zeit in die Performance investiert, der Wettbewerbsgedanke ist allerdings ein anderer als etwa bei der Fussball-Weltmeisterschaft. Beim ESC geht es darum, in den anderen Ländern bekannt zu werden, die Musik zu präsentieren und die eigene Nation zu vertreten. Um die Freundschaften, die hier geschlossen werden und die Interaktion mit den Fans. Dass Zehntausende Leute auf vorher unbekannte Künstler aufmerksam werden – das ist der eigentliche Gewinn.

Andere Experten üben Kritik an der Aufführung und dem Lied der Ukraine und beschreiben ihn als eines Siegersongs nicht würdig. Was denken Sie dazu?

Da bin ich jetzt tatsächlich anderer Meinung: Ganz objektiv gesehen finde ich den Song extrem gut. Natürlich ist es immer auch Geschmackssache, aber der Crossover zwischen verschiedenen Musikstilen – Ethno, Pop, Folklore und Rap – ist sehr modern und kommt vor allem bei den Jungen gut an. Es ist eine Stilrichtung, die bereits in den vergangenen Jahren sehr gut für die Ukraine funktioniert hat. Nicht umsonst fand 2017 der ESC in Kiew statt. In den letzten Jahren hat die Ukraine sowieso sehr viele wahnsinnig gute Songs und Beiträge an den ESC gebracht. Eine andere Frage ist, ob dieser Song auch 2018 Gewinnpotenzial hätte …