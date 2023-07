Malta: Drei Stunden bei 42 Grad in Ryanair-Maschine eingeschlossen

Schockierende Szenen in einem Flugzeug der Airline Ryanair , das am Mittwochmorgen um zehn Uhr von Malta nach Mailand Malpensa hätte starten sollen. Aus bisher ungekannten Gründen hob die Maschine allerdings erst zwölf Stunden später ab – und nicht nur das, die Passagiere waren gezwungen, ganze drei Stunden in der Kabine auszuharren, bis sie aussteigen konnten. Bei einer Aussentemperatur von 42 Grad, ohne Klimaanlage. Der «Corriere della Sera» berichtete über den Fall.

Der Tiktoker Marco Ferrero alias «Iconize» kommentiert in einem Tiktok-Video die Situation: «Wir sind seit zehn Uhr morgens am Flughafen, jetzt ist es exakt 20.30 Uhr. Sie haben uns aussteigen lassen, die Leute sind ohnmächtig geworden und hatten Panikattacken. Der Krankenwagen musste kommen.» Zwischenzeitlich ist in Videoausschnitten zu sehen, wie schwitzende und deutlich unter der Hitze leidende Passagiere sich in der Kabine Luft zufächeln.