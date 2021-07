Knall bei Raiffeisen - Die Liebe spielte Guy Lachappelle einen bösen Streich

Guy Lachappelle, Präsident Raiffeisen Bank, erklärte in einer Medienkonferenz am 15. Juli 2021 den Grund für seinen Rücktritt. Am Schluss konnte er die Tränen kaum zurückhalten.

Die drittgrösste Schweizer Bank gab am Donnertag den Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Guy Lachappelle per Ende Juli 2021 bekannt. Ab sofort übernimmt Vizepräsident Pascal Gantenbein die Amtsgeschäfte. Gegen Lachappelle waren zwei Strafanzeigen eingereicht worden. Laut « Tages-Anzeiger » bezieht sich einer der Vorwürfe darauf, dass die Nummer eins der Raiffeisen-Bank «potentiell börsenrechtlich relevante vertrauliche» Informationen weitergegeben haben soll.

Am Abend meldete sich Lachappelle selber zu Wort und erklärte die Gründe für seine Entscheidung. Dafür lud er Journalisten und Journalistinnen zu einer persönlichen Medienkonferenz nach Basel ein. Am Schluss seiner Rede konnte er die Tränen kaum zurückhalten.

Eine Affäre wurde ihm zum Verhängnis

«Ich habe in meiner Verliebtheit einen riesengrossen Fehler gemacht», sagte er an der Medienkonferenz. «Ich habe ihr auf ihre Bitten hin ein internes Dokument per Mail zugestellt.» Die Frau habe nun das Mail an die Justiz und auch an den «Tages-Anzeiger» weitergeleitet.