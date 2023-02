Eine Seite drückt aufs Gas, die andere sagt Stopp

Lohnschützer Luca Cirigliano: «Im EU-Binnenmarkt werden Arbeitnehmende als Ware betrachtet, die der Arbeitgeber im Rahmen von Entsendungen beliebig verschieben kann. Wir sind gegenüber dem Binnenmarkt skeptisch. Der Kampf um soziale Rechte sowie die Angst vor Unterbietung der Arbeitsbedingungen spalten übrigens auch in EU-Ländern die Gesellschaft und schüren Fremdenfeindlichkeit. Wir wünschen uns eine soziale EU, die den Arbeitnehmenden nützt. Die Schweiz steht hier vor besonderen Herausforderungen, denn die Schweizer Durchschnittslöhne sind drei Mal so hoch wie jene in der EU. Wir wollen nicht Grenzen schliessen, sondern Löhne schützen. Das machen wir mit den flankierenden Massnahmen.»



Unternehmer Jobst Wagner: «Wir beschäftigen weltweit Tausende Mitarbeitende und kooperieren mit Universitäten in ganz Europa. Ich weiss, wie entscheidend der freie Marktzugang für die Schweiz ist, wie viel Wohlstand uns die Offenheit beschert hat. Nestle, ABB, Swatch und andere wurden von Einwanderern gegründet. Auch meine Familie kam vor rund 50 Jahren in die Schweiz. Als Kind lebte ich in Nordbayern, wenige Kilometer von der DDR und der tschechischen Grenze entfernt, wo der Kalte Krieg eisig präsent war. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass es in Europa wieder Krieg gibt. Wir stehen auf dem Prüfstand. Freiheit und Demokratie kann man nur gemeinsam verteidigen. Der Sonderfall Schweiz hat ausgedient.»