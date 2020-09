Am Donnerstag wurde publik, dass sie die neue Freundin von Pitt sein soll: Nicole Mary, Model, Mutter – und verheiratet mit einem Szene-Gastronom.

Nico Mary, so lautet Nicoles Künstlername, ist schon seit dem Wochenende zurück in Berlin.

Paparazzi haben Brad Pitt (56) am Samstag in einem Golf-Cart auf seinem Weingut in Südfrankreich abgelichtet. Zusammen mit einem Bekannten begutachtete er sein 500-Hektaren-Anwesen – im Nieselregen und locker gekleidet mit Hoodie und Shorts.