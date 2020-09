Ab diesem Wochenende wird in der Schweiz wieder Fussball gespielt. Klar, lang war die Pause nicht, und verschiedene Schweizer Clubs wie YB oder Servette traten bereits in der Quali für die europäischen Wettbewerbe an. Doch dieses Wochenende geht es im Schweizer Fussball wieder richtig los. Die 2. Runde des Schweizer Cups steht nämlich an – und eine Woche später die Super League.