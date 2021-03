Herr Günthard*, der Bundesrat legt die Öffnungen grösstenteils auf Eis, weil sich die epidemiologische Lage in den letzten sieben Tagen verschlechtert hat. Ist die Schweiz gegen eine dritte Welle gewappnet?

Ich bin sehr froh, dass der Bundesrat nicht allzu stark lockert. Einzig lässt er private Treffen in Innnenräumen mit maximal zehn Personen zu. Das ist aber riskant. Ich hätte die bestehenden Massnahmen zwei Wochen weitergeführt und dann entschieden.

Wir wissen ja bereits, dass viele Ansteckungen im privaten Rahmen stattfinden. Daher hätte ich nicht erwartet, dass der Bundesrat genau in diesem Bereich lockert.

Hat der Bundesrat in einem der sensibelsten Bereiche gelockert?

Ja. Es führt zu mehr möglichen Risikokontakten, wenn Leute aus mehreren Haushalten zusammenkommen. Auch kann es in einer Wohnung oder in einem Haus schnell eng werden. Das Einhalten der Distanz wird fast unmöglich. Zudem wird gegessen und getrunken, was die Tröpfchenübertragung begünstigt. Auch mit der Empfehlung, sich vorgängig testen zu lassen, bleiben solche Treffen riskant. Es kann nicht erwartet werden, dass sich jeder testen lässt.