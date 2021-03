Neuinfektionen in Deutschland : «Die Lockerungen befeuern das exponentielle Wachstum»

In Deutschland steigen die Corona-Neuinfektionen wieder an. Ein Experte spricht von exponentiellem Wachstum. Die Lockerungen hält er für einen fatalen Fehler.

«Wir sind genau in der Flanke der dritten Welle», gibt der Experte zu bedenken.

Deutschland befinde sich am Anfang einer dritten Welle.

Deutschland meldet am Dienstag fast 5500 Corona-Neuinfektionen, über 1200 mehr als noch vor Wochenfrist.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 5480 neue Fälle von Corona-Infektionen gemeldet, über 1200 mehr als vor einer Woche. Zudem wurden 238 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 83,7.

Dirk Brockmann, Experte für Infektionskrankheiten am RKI, bereitet die Entwicklung Sorge. Denn: Die Fallzahlen steigen wieder exponentiell. «Wir sind genau in der Flanke der dritten Welle. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und in diese Flanke hinein wurde gelockert», wie Brockmann gegenüber dem «Morgenmagazin» der ARD warnt.