Weil Impfung weniger wirkt - «Die Lockerungen drängen uns Immunsupprimierte in die Isolation»

Er ist nicht nur stärker gefährdet, schwer an Corona zu erkranken, sondern müsste bei einer Infektion auch die lebensnotwendige Therapie seiner chronischen Krankheit pausieren.

Ein Berner, der an einer Autoimmunerkrankung des Verdauungstrakts leidet, ist deshalb angesichts der Lockerungen besorgt.

Die Impfkampagne schreitet voran, die Fallzahlen sinken und der Bundesrat lockert immer mehr. Was die meisten Menschen freut, bereitet einem immunsupprimierten Mann, der anonym bleiben möchte, Sorgen. Der Berner ist Ende 20 und gehört zur Hochrisikogruppe: Er muss sein Immunsystem wegen einer Autoimmunerkrankung des Verdauungstrakts mithilfe von Tabletten und regelmässigen Infusionen hemmen.

Er ist deshalb nicht nur stärker gefährdet, schwer an Corona zu erkranken, sondern müsste bei einer Infektion auch die lebensnotwendige Therapie seiner chronischen Krankheit pausieren. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) leben je nach Schweregrad zwischen einigen zehntausend und hunderttausend Personen mit einer Immundefizienz in der Schweiz.

«Jeder Schutz ist besser als keiner»

Der Schweregrad der Immunsuppression und die durch die Impfung erreichte Immunantwort seien sehr individuell, sagt Dr. med. Cornelia Staehelin, Oberärztin für Infektiologie am Inselspital. Sie bestätigt aber: «Tatsächlich kann die Immunantwort bei schwer immunsupprimierten Patienten deutlich erniedrigt sein – dies gilt aber generell für alle Impfungen.»

Trotzdem ist für Staehelin klar: «Gerade chronisch kranke Menschen oder Personen, die vor oder in einer immunsuppressiven Therapie sind, sollten sich unbedingt gegen COVID-19 impfen lassen.» Denn selbst wenn die Immunantwort nicht in jedem Fall dem Maximum entspreche: «Jeder Schutz ist besser als keiner.» Besonders wichtig sei es, dass sich das Umfeld von betroffenen Personen impft und somit einen indirekten Schutz biete.

Schon Zoobesuch zu gefährlich

Während andere Geimpfte wieder sorglos ins Restaurant, in die Bar oder ins Kino gehen können, ist der Berner nach wie vor zuhause eingesperrt: «Die Lockerungen drängen uns Immunsupprimierte in die Isolation.» So fährt er auch mit FFP2-Maske nicht mehr mit dem ÖV: «Zu viele Leute sind unterwegs.» Aus dem Haus geht er primär zum Einkaufen, Freunde trifft er nur draussen und mit genügend Abstand.