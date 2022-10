Grossbrand Horn: «Die Lösung des Problems sah er nur in der Brandlegung»

Beim Raduner-Fabrikareal am Bodensee in Horn kam es Anfang August 2015 zu einem Grossbrand.

Es war ein Brand, der in der ganzen Bodensee-Region zu sehen war. Am frühen Morgen des 3. August 2015 brach auf dem Raduner Areal in Horn TG ein Feuer aus. Über 200 Feuerwehrleute und drei Löschhelikopter wurden benötigt, um den Brand zu löschen, das Areal wurde grösstenteils in Schutt und Asche gelegt.