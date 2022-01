Grün statt bunt – Die Lozärner Määs muss dem «grünen Inseli» Platz machen

Der Stadtrat hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Määs in ihrer derzeitigen Form ab 2027 nicht mehr im Inseli stattfinden kann.

«Die Vorbereitungsarbeiten (...) haben gezeigt, dass die Initiative nicht umgesetzt werden kann, wenn die Lozärner Määs, wie im Vorfeld der Abstimmung vom Stadtrat versprochen, in ihrer bisherigen Form beibehalten wird», teilt Baudirektorin Manuela Jost mit. In kurz: Die Määs und der Lunapark werden nicht auf dem Inseli bleiben. Der Stadtrat bedauere, dass das im Vorfeld der Volksabstimmung anders eingeschätzt wurde und die damals gemachten Aussagen nicht eingelöst werden können.

Es gibt auf dem Inseli schlicht nicht genügend Platz

Zu dem Ergebnis, dass die Määs in ihrer heutigen Form nicht mehr im Inseli stattfinden kann, kommt eine Machbarkeitsstudie der Baudirektion. Sie zeigt schonungslos auf, was Gegner der Initiative bereits vor der Abstimmung befürchtet hatten: Es gibt auf dem Inseli nicht genügend Platz, um alles unter einen Hut zu bekommen. «Entweder ein grünes Inseli ohne Lunapark oder ein Inseli mit einer Veranstaltungsfläche, die jedoch das Initiativziel nicht vollumfänglich erfüllt. Der Stadtrat hat sich deshalb für die Variante ‹ grünes Inseli › entschieden», fasst die Baudirektorin die Situation auf Anfrage zusammen.

Wie geht es jetzt weiter? Es gibt drei Varianten, die infrage kommen.

Die e rste ist, das Inseli in eine rein grüne Parkanlage umzubauen. Die Warenmesse der Määs könnte zwar weiterhin auf dem Inseli stattfinden. Allerdings ohne den Lunapark, der für seine Bahnen festen Untergrund braucht. In der zweiten Variante soll es einen Platz im südlichen Bereich des Inseli geben, auf dem zumindest ein Teil der Lunapark-Anlagen aufgestellt werden kann. Bei der dritten Variante soll aus dem Carparkplatz ein Multifunktionsplatz werden. Also ein Platz, auf dem nichts fest installiert ist und so unterschiedlich genutzt werden soll. Aber selbst bei dieser Variante , die vermutlich teuerste, könnten weniger Anlagen als heute aufgestellt werden. Denn: