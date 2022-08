Thurgau: Die Lust auf Äpfel schwindet – Obstbauern sind besorgt 

Ein Grund dafür ist, so Stefan Anderes vom Thurgauer Obstverband, dass der Apfel heute viel mehr Konkurrenz hat: «Früher war beispielsweise eine Mango im Regal eine Rarität, heute ist sie ständig verfügbar», so Anderes.

Schweizerinnen und Schweizer haben aktuell nicht so Lust auf Äpfel.

Der Apfelkonsum in der Schweiz nimmt ab. Dies stellt unter anderem Bruno Neff, Geschäftsführer der Tobi Seeobst AG, fest. Offizielle Zahlen gäbe es nicht, wie er gegenüber der « Thurgauer Zeitung » (Bezahlartikel) sagt. Eine Umfrage des deutschen Agrarmarktinstituts habe jedoch belegt, dass es einen europaweiten Konsumrückgang von etwa 1,5 Prozent pro Jahr gäbe. Dies entspräche etwa 150’000 Tonnen.

Dass Schweizerinnen und Schweizer im Moment kein grosses Verlangen nach der Frucht haben, bestätigt auch Stefan Anderes vom Thurgauer Obstverband gegenüber 20 Minuten. Er ist der Ansicht, dass verschiedene Faktoren zu der Situation beitragen. Im Früchtesortiment gäbe es eine stetig wachsende Konkurrenzsituation. «Früher war eine Mango im Regal eine Rarität, heute ist sie ständig verfügbar», so Anderes.

Neue Sorten in Bio-Qualität

Folglich müssten Obstzüchter bei der Kreation von neuen Sorten noch mehr auf die Bedürfnisse der Konsumenten und Konsumentinnen achten. So ist der Gala-Apfel etwa der beliebteste Apfel in der Schweiz. Jedoch steigt die Nachfrage nach Bio-Produkten, was dazu führt, dass mehr Bio-Gala-Äpfel importiert werden müssen. «Der Bio-Markt beim Gala-Apfel wächst, es werden mehr Betriebe gesucht, die umstellen können.» Bei der Zucht von neuen Sorten werde daher besonders auf die Resistenz und den Geschmack der Äpfel Wert gelegt, damit weniger Pflanzenschutzmittel benötigt werden.