Däniken SO: «Die Mädchen haben geschrien, der Pöstler stand unter Schock»

Zwei Kinder sind in Däniken vom Töffli eines Pöstlers erfasst und schwer verletzt worden. Eine Augenzeugin berichtet, wie sie den Unfall erlebt hat. «Sicherheit hat oberste Priorität», so die Post auf Anfrage.

1 / 3 Im Bereich dieses Fussgängerstreifens sind zwei Kinder vom Töffli eines Pöstlers erfasst worden. 20min/Thomas Obrecht Die Kinder wurden dabei erheblich verletzt. 20min/Thomas Obrecht In Däniken befindet sich der Postschalter seit Anfang Jahr im Dorfladen. 20min/Thomas Obrecht

Darum gehts In Däniken SO hat ein Pöstler mit seinem Töffli zwei Kinder erfasst.

Eines der Kinder musste schwer verletzt mit dem Helikopter ins Spital transportiert werden.

Im Dorf wird spekuliert, ob unter anderem die Arbeitsbelastung der Pöstler Einfluss auf die Sicherheit haben könnte.

In Däniken SO hat am Donnerstag ein Pöstler mit seinem Töffli zwei Kinder im Bereich eines Fussgängerstreifens erfasst. Die beiden Kinder wurden dabei erheblich verletzt. Zur Rettung waren eine Ambulanz sowie ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance im Einsatz, der sie ins Spital brachte. Der Pöstler blieb unverletzt.

A.M. hat um 13 Uhr die Hilfeschreie gehört. «Ich bin sofort runter zur Strasse gerannt. Vor Ort traf ich auf zwei kleine Mädchen, eine Mutter und eine Grossmutter», berichtet die Ersthelferin. «Die Mutter und die Grossmutter müssen in ein Gespräch vertieft gewesen sein, als die zwei Kleinen auf die Strasse liefen», vermutet M. Der Pöstler sei davon überrascht worden und nach dem Unfall unter Schock gestanden. «Er war aber auch wütend auf die beiden Erwachsenen, dass sie nicht besser auf ihre Kleinen geschaut haben», sagt M. Im Gesicht der Kinder habe die Frau schwere Wunden festgestellt. «Beide haben laut geschrien und standen unter Schock. Sie waren aber beide noch ansprechbar», sagt M.

«Konnten Kind in Seitenlage bringen»

Ein Autofahrer habe angehalten und die Ambulanz gerufen. Ein anderer Fahrer habe ebenfalls angehalten und Decken aus dem Kofferraum gepackt, um die verletzten Kinder warmzuhalten. «Das eine Kind konnten wir in Seitenlage bringen und zudecken. Das andere war schwerer verletzt. Die Jacke am linken Arm war zerrissen», beschreibt M. die Szene. Später sei ein Helikopter gelandet und habe das Kind nach Zürich geflogen.

Renny Bühlmann (70) sagt, dass er 27 Jahre bei der Post gearbeitet habe. «Diese Menge an Paketen, die unsere Pöstler heute transportieren müssen, ist einfach unverhältnismässig», sagt er. «Gerade wenn es bergab geht, können sie so viel weniger schnell reagieren und gerade noch bremsen, weil sie so ein Gewicht transportieren», gibt er zu bedenken. Seit Januar seien nur noch zwei Pöstler im Einsatz statt wie früher vier. «Sie müssen deshalb mehr aufs Mal transportieren. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Pöstler mit seinem Gefährt in meiner Strasse einen Motorschaden», so Bühlmann weiter.

Post spricht von «tragischem Ereignis»

Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt die Post: «Der Unfall in Däniken ist ein tragisches Ereignis. Wir hoffen natürlich, dass es den Kindern so schnell wie möglich wieder gut geht. Ebenfalls wichtig ist uns, dass wir so schnell wie möglich Klarheit über den Grund des Unfalls erhalten.»

Ob sich der Unfall auf eine mögliche Überbelastung des Arbeiters zurückführen lasse, ist für die Post jedoch «spekulativ». Zur Sicherheit der Pöstler im Strassenverkehr schreibt die Post: «Bei jedem Unfall analysiert die Post stets, ob es Massnahmen gibt, mit denen die Sicherheit zusätzlich erhöht werden kann. Wichtig ist uns aber jetzt, dass der Unfallhergang sauber aufgeklärt wird. Erst danach können wir allfällige Massnahmen analysieren.»

Der Postangestellte werde derzeit «durch eine vorgesetzte Person betreut». Zudem stünden ihm ein Sozialdienst und weitere Beratungsstellen zur Verfügung. Die Briefe und Pakete des Mitarbeiters seien noch am gleichen Tag durch einen Team-Kollegen zugestellt worden.