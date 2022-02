Geflohene Ukrainerinnen : «Die Männer wurden aus den Zügen gezerrt»

Seit der Invasion Russlands sind bereits Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer in die westlichen Nachbarländer geflohen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte am Donnerstag Männern im kampffähigen Alter untersagt, das Land zu verlassen.

An bestimmten Bahnhöfen sollen Männer gar nicht erst in die Bahnhöfe gelassen worden sein.

Seit der Invasion Russlands sind bereits Tausende Ukrainer in die westlichen Nachbarländer geflohen. Am Bahnhof von Przemsyl in Polen kamen am Freitag vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen an, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP sehen konnte. Viele Männer seien kurz vor der Grenze aus den Zügen gezerrt worden, berichtete Daria aus Kiew, die ihren vollen Namen nicht nennen wollte, unter Tränen. Selbst Väter, die mit ihren Kinder unterwegs gewesen seien, hätten das Land nicht verlassen dürfen.