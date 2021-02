16 Tore in 17 Spielen nach Barça-Abgang : Die Märchen-Story des Luis Suárez

Im vergangenen Sommer musste Luis Suárez den grossen FC Barcelona verlassen. Jetzt führt er mit Atlético Madrid die spanische Liga und die Torschützenliste an.

Es läuft die 50. Minute in der La Liga-Partie zwischen Atlético Madrid und Celta Vigo. Atlético -Abräumer Geoffrey Kondogbia lanciert mit einem langen Ball Renan Lodi auf dem linken Flügel, der den Ball direkt weiter in den Strafraum leitet. Dort steht Luis Suárez (34) goldrichtig und grätscht den Ball zur 2:1-Führung ins Netz. Es ist Saisontor Nummer 16 für den Mann aus Uruguay – und das nächste Kapitel in Suárez ’ verrückter Märchen-Geschichte.

Denn im letzten Sommer war Luis Suárez beim FC Barcelona nach abgelaufenem Vertrag nicht mehr erwünscht. 195 Buden hatte der Stürmer in 283 Partien für die Katalanen erzielt, 113 weitere vorbereitet. Doch den zugegebenen wohl nicht ganz günstigen Routinier mit einem neuen Arbeitspapier auszustatten, war dem finanziell angeschlagenen FC Barcelona zu teuer. Weil ein Wechsel nach Italien zu Juventus aus kuriosen Gründen scheiterte, fand Suárez schliesslich ausgerechnet bei Barças Ligakonkurrent Atlético Madrid Unterschlupf.

Auf dem Weg zu Titel und Torschützenkrone

Und in Madrid ist Suárez von Beginn an gesetzt. Und der Südamerikaner zahlt das Vertrauen von Atlético -Trainer Simeone sofort zurück. Mit 16 Toren in 17 Ligaspielen führt er die Torschützenliste der spanischen Liga souverän an – vor Ex-Teamkollege Lionel Messi. Damit hat sich der ehemalige Barça-Spieler auch längst in die Herzen der Atlético -Fans geschossen, die dem Neuzugang zumindest zu Beginn nicht nur wohlwollend gegenübergestanden waren.

Doch nicht nur die individuellen Zahlen von Suárez beeindrucken. Auch wenn das Spiel gegen Celta Vigo am Montagabend am Schluss nur 2:2 endet, steht Atlético in der Tabelle souverän an der Spitze. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten FC Barcelona. Zudem haben die «Rojiblancos» eine Partie weniger auf dem Konto.

Ronaldo-Rekord gebrochen

Und Suárez ? Der Uru kommt sogar immer besser in Fahrt, in den vergangenen vier Spielen trifft er ganze sieben Mal. Mit seinen 16 Toren in den ersten 17 Spielen hat Suárez sogar einen neuen Rekord aufgestellt. In diesem Jahrhundert gelangen keinem Spieler vor ihm in der spanischen Liga so viele Treffer in den ersten 17 Einsätzen für einen Club. Damit übertrumpft er die Bestmarke von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2009/2010 (15 Tor in 17 Spielen).

Einziger Wermutstropfen in Suárez ’ unglaublicher Saison: Wegen einer Corona-Erkrankung verpasst er Ende November ausgerechnet das Duell gegen seinen Ex-Club aus Barcelona. Im Mai kommt es am viertletzten Spieltag zum Rückspiel im Camp Nou. Mit einem Tor und einem Titelgewinn gegen seinen alten Club könnte Suárez ein weiteres, vielleicht schon zu kitschiges Kapitel seiner Märchen-Story schreiben.