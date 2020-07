Aktualisiert vor 48min

Schlag gegen ’Ndrangheta

«Die Mafia in der Schweiz wird von den Behörden unterschätzt»

Die Schweizer Behörden hätten die Bedrohung durch die Mafia jahrelang nicht ernst genommen, sagt Expertin Zora Hauser. Die Schweizer ’Ndrangheta sei für die Polizei noch immer eine grosse Unbekannte.

von Daniel Krähenbühl

In einer koordinierten Aktion ging die Bundespolizei mit der Kapo Solothurn, der Kapo Aargau und der italienischen Polizei gegen die 'Ndrangheta vor.

Darum gehts Bei einer Razzia gegen die ’Ndrangheta wurden 75 Personen festgenommen, 6 davon in der Schweiz.

Die Mafia habe bereits seit Jahrzehnten Ableger in der Schweiz, sagt Zora Hauser, Expertin für organisiertes Verbrechen an der Universität Oxford.

Die Schweizer Behörden hätten die Mafia jedoch unterschätzt. Erst allmählich erfolge ein Umdenken.

Um der Mafia in der Schweiz das Handwerk zu legen, müsse den Fokus der Polizei nicht nur auf den Mafiosi liegen, sondern auch auf die Fachexperten, die ihre kriminellen Geschäfte erst ermöglichen.

Drogen- und Waffenhandel, Geldwäscherei, Korruption: In einer koordinierten Aktion gegen die kalabrische Mafiaorganisation ’Ndrangheta haben schweizerische und italienische Behörden am Dienstag 75 Personen festgenommen – 6 davon mit Wohnsitz in der Schweiz. Wie kam es dazu?

Es ist bereits seit langem bekannt, dass die ’Ndrangheta Ableger in der Schweiz hat. In den letzten Jahren kam es auch in der Schweiz immer wieder zu Aktionen gegen die Mafia, die hierzulande unter anderem mit Geldwäsche und dem Drogen- und Waffenhandel Geld verdient. Die Mafia-Zelle in Frauenfeld, die der Polizei im August 2014 ins Netz ging, war nur ein Beispiel dafür. Doch den Mafiosi ihre Taten nachweisen zu können, ist und bleibt sehr schwierig. Bis es zu einer Verhaftung kommt, ermittelt die Polizei mindestens zwei bis drei Jahre. Für einen solchen Fahndungserfolg ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden immer extrem wichtig.

Jedoch muss gesagt werden, dass Ermittlungen in der Schweiz in den meisten Fällen von Italien initiiert werden. Dass die Schweizer Bundespolizei von sich aus auf eine Mafiazelle aufmerksam wird, gehört zur Ausnahme. Gewissermassen ist das verständlich: Die italienischen Behörden haben auf der Jagd nach Mafiosi mehr Erfahrung und mehr Möglichkeiten, wie und wo sie ermitteln. Trotzdem: Wenn die Schweiz die Mafia längerfristig bekämpfen will, muss sich das ändern.

Auf was liegt der Fokus der Mafiosi in der Schweiz?

In der Vergangenheit war oft die Rede, dass die Schweiz bloss als Rückzugsraum oder Umschlagplatz der Mafia benutzt werde. Das war und ist nicht der Fall. Die ’Ndrangheta macht legale und illegale Geschäfte – aber sie macht Geschäfte. Wie immer geht es also ums Geld.

«Die Schweiz ist nicht Rückzugsraum oder Umschlagplatz der Mafia. In der Schweiz macht die Mafia Geschäfte.» Zora Hauser

Wie muss man sich die Organisation der ’Ndrangheta vorstellen?

Die ’Ndrangheta unterscheidet sich insofern von anderen italienischen Mafias, als dass Familienverhältnisse sehr wichtig sind. Die «Ndrina», die kriminelle Familie überschneidet sich fast zu 100 Prozent mit der biologischen Familie. Das bedeutet nicht immer, dass der Sohn ein Mafioso wird, wenn es der Vater schon ist. Aber das Risiko besteht. Gleichzeitig bedeutet diese enge Blutsverwandtschaft innerhalb der Organisation, dass Ermittlungen gegen die ’Ndrangheta sehr schwierig sind und man die Strukturen fast nicht aufbrechen kann. Ein allfälliger Informant sagt nicht gegen einen Kollegen aus, sondern gegen seine Mutter, seinen Vater, Onkel oder Cousin. Das System ist also sehr geschlossen, obwohl es in der Vergangenheit Ausnahmen gab, wo auch Nicht-Italiener Teil der ’Ndrangheta wurden.

Hingegen ist es für die ’Ndrangheta gar kein Problem, mit anderen kriminellen Organisationen zusammenzuarbeiten – seien das albanische, türkische oder andere italienische Gruppen. Wenn es ums Geschäft geht, ist die Mafia sehr offen. Auch wichtig und sehr unterschätzt sind im Land ansässige Fachleute, die der Mafia mit Expertisen zur Seite stehen.

«Ein Informant sagt nicht gegen seinen Kollegen aus, sondern gegen seinen Vater, Onkel oder Cousin. Daher sind Ermittlungen gegen die ’Ndrangheta sehr schwierig.» Zora Hauser

Was für Personen meinen Sie damit?

Notare, Buchhalter, Finanzexperten – ohne diese Fachleute, die nicht Teil der kriminellen Organisation sind, wären viele Mafiaaktionen gar nicht möglich. Auch in der Schweiz gibt es solche Personen, die willentlich mit der Mafia zusammenarbeiten und ihre Geschäfte ermöglichen. Der Fokus der Behörden sollte also nicht nur auf den Mafiosi liegen, sondern auch auf diesen Gehilfen.

Wie weit reicht das Schweizer ’Ndrangheta-Netzwerk wirklich?

Das lässt sich nur sehr schwierig beantworten, weil man es schlicht und einfach nicht weiss – es ist eine grosse Unbekannte. Zwar ist bekannt, dass die Mafia schon seit bis zu 50 Jahren in der Schweiz aktiv ist. Und man weiss, dass sich diese Mafiosi in Zellen organisieren, wobei diese «locali» gleich strukturiert sind wie die Mafia in Kalabrien. In Bezug auf das Netzwerk weiss man auch, dass die Schweizer ’Ndrangheta einen regen Kontakt zu verantwortlichen Personen in Kalabrien selbst pflegen.

Als Teil der Organisation müssen die Mafiosi etwa einen Prozentsatz des eingenommenen Geldes an die italienischen Familien abliefern. Im Gegenzug gewährt die kalabrische ’Ndrangheta den Schweizer Ablegern eine gewisse Autonomie. Solange es keine Probleme gibt, können sie also etwa selbst bestimmen, wie sie ihr Geld machen und wo sie ihr Geld investieren wollen.

Wieso weiss man so wenig über die Mafia in der Schweiz?

Das Problem ist, dass die Behörden die kriminelle Organisation der Mafia nur dann erkennen können, wenn sie strukturell vorgeht. Wenn die Polizei hier und da einen Fall entdeckt und diese nicht miteinander in Verbindung bringt, ist es fast unmöglich, ein Netzwerk zu erkennen. Und bis jetzt tut die Polizei das fast noch gar nicht, weil sie das Phänomen der Mafia nicht versteht und identifizieren kann. Da ist es dann auch für Forscher wie mich schwer, Rückschlüsse auf eine kriminelle Organisation zu ziehen.

Ein anderer Grund dafür ist, dass die Mafia ein Teil der Gesellschaft ist. Die Mafiosi leben seit Jahren in der Schweiz, sind zum Teil sehr gut integriert und betreiben ihr eigenes Geschäft. Mittlerweile verdienen einige ihr Geld auch fast komplett legal. Im Gegensatz zu anderen Organisationen fallen ihre Mitglieder im Normalfall auch nicht mit übermässiger Gewaltanwendung auf. Was die ’Ndrangheta also derart gefährlich macht, ist ihre Fähigkeit, sich in die Gesellschaft so gut zu integrieren, dass sie unsichtbar bleiben, während sie im Hintergrund trotzdem ihren kriminellen Aktivitäten nachgehen.

«Was die ’Ndrangheta also derart gefährlich macht, ist ihre Fähigkeit, sich in die Gesellschaft so gut zu integrieren, dass sie unsichtbar bleiben, während sie im Hintergrund trotzdem ihren kriminellen Aktivitäten nachgehen.» Zora Hauser

Wird die Mafia von Schweizer Behörden unterschätzt?

Ja, die Mafia wird unterschätzt. Nicht nur von den Behörden, auch von der Öffentlichkeit. Unter anderem, weil man so wenig über sie weiss, weil man sie nicht sieht, weil es mir selten Ermittlungen gibt und darum auch nur begrenzt in den Medien darüber berichtet wurde. Es erfolgt aber ein Umdenken, nicht zuletzt durch die Verhaftungen in Frauenfeld. Erst im Dezember hatte die Schweizer Bundespolizei bekannt gegeben, dass man von 2020 bis 2023 einen Fokus auf die Mafia legen will. Jedoch hätte man sie schon vorher zur Priorität erklären müssen.

Was muss gemacht werden, um die Mafia in der Schweiz langfristig zu bekämpfen?

Langfristig ist das Stichwort: Nach dem jetzigen Einsatz darf der nächste nicht erst in fünf Jahren stattfinden. Die Polizei muss also aktiv und wachsam bleiben, strukturelle Ermittlungen durchführen und mit ausgebildeten Personen gegen die Mafia vorgehen. Die angemessene Ausbildung ist dabei extrem wichtig: Es braucht Schulungen über die Mafia, die Geschichte, über die Vorgehensweise der Mafiosi. Und zwar nicht nur für die Bundespolizei, sondern auch für die Staatsanwaltschaften und die kantonalen Polizeikorps. Das Business der Mafia spielt sich auf der Lokalebene ab. Daher ist es auch wichtig, dass Polizisten, die lokal vor Ort im Einsatz sind, eine Schlüsselrolle spielen. Und wie gesagt, muss nicht nur gegen die Mafioso vorgegangen werden, sondern gegen all jene Fachexperten, die ihr kriminelles Geschäft erst ermöglichen.

Zora Hauser Privat

Zora Hauser ist Expertin für organisiertes Verbrechen an der Universität Oxford. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der italienischen ’Ndrangheta.