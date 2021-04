«Wirbelsturm der Wahrheit» - Die Mafia konnte ihm nichts anhaben – jetzt ist er tot

Der spanische Investigativ-Journalist und Filmemacher David Beriain begab sich für seine Werke immer wieder in Gefahr. Bei Dreharbeiten in Burkina Faso wurde er nun getötet.

1 / 6 David Beriain (43) portraitierte in seinen Dokumentarfilmen unter anderem den internationalen Drogenhandel. Instagram/93 metros Soldaten der Armee Burkina Fasos (Symbolbild) trafen am Montag, 27. April zu spät am Ort des Angriffes ein: Die drei Europäer waren getötet worden. Ein Staatsbürger Burkina Fasos wird nach wie vor vermisst. AFP An der Universität von Pamplona, der Alma Mater David Beriains, wurde am Mittwoch eine Gedenkminute abgehalten und der Rektor trat vor die Medien. imago images/Agencia EFE

Darum gehts Der Filmemacher David Beriain ist in Burkina Faso getötet worden.

Beriain und zwei Kollegen hielten sich in Burkina Faso auf, wo sie die dramatische Situation rund um die Wilderei im Land dokumentieren wollten.

Der Spanier hatte sich mit waghalsigen Mafia-Dokumentarfilmen einen Namen gemacht.

Er hat von der Mafia über kolumbianische Rebellen alle interviewt: Nun ist David Beriain (43) tot. Der spanische Investigativ-Journalist weilte zusammen mit einem Team in Burkina Faso, als er, der Kameramann Roberto Fraile, sowie eine weitere Person entführt und getötet wurden. Dies berichtet CNN. Die Reporter wollten einen Dokumentarfilm über Wilderer in der Region drehen.

Die Bestürzung ist gross. Auf Twitter meldete sich der spanische Premierminister Pedro Sanchez mit Kondolenzwünschen zu Wort. Die Kolleginnen und Kollegen von Reporter ohne Grenzen Spanien drückten ebenfalls ihr Beileid aus: «David Beriain und Roberto Fraile waren mitten in einer ihrer wichtigsten Reportagen. Wir sind stolz auf ihr Engagement.»

Die Filmemacher weilten in der Region Pama, als sie am Montagmorgen von bewaffneten Männern attackiert und entführt wurden. Obwohl sie unter Militärschutz standen, konnten die Europäer sich nicht wehren. Die spanische Zeitung «El Pais» berichtet, dass die Angreifer in zwei Trucks und auf rund einem Dutzend Motorrädern unterwegs waren. Um wen es sich bei den Tätern genau handelte, konnte die Regierung von Burkina Faso noch nicht angeben. Sie bezeichnete diese in einem Communiqué aber als «Terroristen». Im Land sind verschiedene Ableger der Terrorgruppen Al-Quaida und islamischer Maghreb aktiv.

Beriain drehte an den entlegensten und gefährlichsten Orten

Beriain war Gründer und Mitinhaber der Produktionsfirma «93 metros». In seinen Filmen beleuchtete er sozialkritische Themen: Von der Vertreibung und dem Mord an indigenen Völkern in Südamerika, über das mexikanische Drogenkartell Sinaloa, bis hin zum sexuellen Missbrauch in spanischen Religionsgemeinschaften.

Grössere Aufmerksamkeit erhielt der Filmmacher durch die Serie «Clandestino», die unter anderem vom Discovery Channel coproduziert wurde. In mehreren Folgen gewährte er Einblicke in das Innenleben und die Funktionsweise krimineller Organisationen wie der Camorra . Auch im deutschsprachigen Raum wurden seine Filme ausgestrahlt, darunter auf ZDF Info. In einer Episode von «Clandestino» hatte sich Beriain bereits einmal mit dem Thema Wilderei auseinandergesetzt. In der Folge «Rhino» ging es um den Handel von Nashörnern.

In seinen Dokumentarfilmen interviewte David Beriain Drogendealer, Mitglieder der Mafia oder Auftragskiller. Instagram/David Beriain

Sein Kollege und Produzent Adriano Moran bezeichnete Beriain als «Wirbelsturm der Wahrheit». Der 43-Jährige selbst hätte aber nicht zu viel auf Lobgesänge gegeben, erklärte Moran gegenüber CNN. «Er war mit der Farc in Kolumbien unterwegs, hat die Rolle Spaniens im Irak-Krieg aufgedeckt und hat nie dagewesene Einblicke in die Taliban in Afghanistan geliefert.»

Beriain wurde 1977 in der Region Navarra geboren. An der örtlichen Universität von Pamplona hielten mehrere Personen am Mittwoch denn auch eine Schweigeminute ab, um dem ehemaligen Studenten zu gedenken.

Lage in Burkina Faso höchst instabil

Gemäss «El Pais» waren die Filmemacher zwischen den Städten Natiaboani und Fada N’Gourma unterwegs. Als sie anhielten, um eine Drohne aufsteigen zu lassen, kam es zum Angriff. Ein weiteres Opfer war der Ire Rory Young, Vorsteher der Tierschutzorganisation «Chengata Wildlife». Experten vermuten in Burkina Faso die grösste Anzahl freier Elefanten in ganz Westafrika: Zwischen 4000 und 5000 Tiere sollen es sein. Gemäss der «Washington Post» ist die Wilderei im Land stark verbreitet.

Die ehemalige französische Kolonie Burkina Faso wird immer wieder von islamistischen Gruppierungen heimgesucht, die aus dem benachbarten Mali ins Land eindringen. Rund 1200 Menschen fielen der Gewalt seit 2015 zum Opfer und mehr als eine Million Einwohner wurden in die Flucht getrieben. Auch mehrere Ausländer wurden in den vergangenen Jahren in Burkina Faso entführt. Ein australisches Ehepaar war Anfang 2016 nahe der Grenze zu Mali verschleppt worden. Während Jocelyn Elliot etwa einen Monat später freigelassen wurde, fehlt von ihren Mann bis heute jede Spur. Eine Ende 2018 entführte Kanadierin und ihr italienischer Freund kamen nach einem Jahr Gefangenschaft frei.