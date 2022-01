Hersteller von Hochdruckreinigern – Die Marke Kärcher kämpft um ihren guten Ruf gegen französische Politiker

Nun kündigte die französische Politikerin Valérie Pécresse an, dass sie «die Vorstädte mit dem Kärcher reinigen» wolle.

Die deutsche Firma Kärcher stellt unter anderem Hochdruckreiniger her.

Der Markenname soll nicht mit einem menschenfeindlichen Bild in Verbindung gebracht werden.

Die französische Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse will «die Vorstädte mit dem Kärcher reinigen». Ihre Aussage trifft nicht nur politisch auf Widerstand: Der deutsche Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher wehrt sich gegen die Verwendung seines Namens zu politischen Zwecken.

«Die Marke Kärcher ist nicht das Aushängeschild einer Partei, sondern das ausschliessliche Eigentum der Kärcher-Gesellschaften», schreibt die Firma in einer Mitteilung. Der unangebrachte Gebrauch des Markennamens sei «umso schädlicher», als er Verbindungen zur «Gewalt und Unsicherheit» herstelle. Denn der Hochdruckreiniger gilt in Frankreich als Sinnbild für den Kampf gegen Kriminalität an sozialen Brennpunkten.