Vom Bund zurückgepfiffen - Die maskenfreie Test-Party des Kantons Bern fällt ins Wasser

«Wir können in einem Club keine Maskentragpflicht durchsetzen», sagt Jan Kamarys vom Le Ciel.

Dazu wurden verschiedene Pilot-Events bestimmt, an denen nur getestete, genesene oder geimpfte Personen teilnehmen durften.

Die Freude bei mehreren Hundert jungen Nachtschwärmerinnen und -schwärmern sowie Tanzwütigen war seit Wochen gross: Am Samstag, 5. Juni, hätte im Club Le Ciel die erste Party seit Monaten stattfinden sollen. Doch es bleibt beim «hätte». Das Bundesamt für Gesundheit hat den Kanton Bern am Mittwoch zurückgepfiffen. Die Berner Gesundheitsdirektion wollte anhand verschiedener Veranstaltungen testen, wie sicher Events ohne Maskenpflicht sind, wenn nur getestete, geimpfte oder genesene Personen daran teilnehmen. Dies etwa mit Sportveranstaltungen, Konzerten von Patent Ochsner im Bierhübeli oder einer Party im Le Ciel. Nun ist die Party vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat.

Das Problem: Der Bund erlaubt dem Kanton nicht, Anlässe ohne Maskenpflicht zu veranstalten – auch nicht im Rahmen eines Testlaufs. Für Jan Kamarys vom Club Le Ciel macht die Party am Samstag darum keinen Sinn: «Wir können in einem Club keine Maskentragpflicht durchsetzen. Dazu bräuchte es viel Personal, das Polizei spielen müsste.» Schliesslich hafte der Betrieb dafür, wenn die Maskenpflicht nicht umgesetzt werde: «Für Gäste ist es zum Beispiel einfach, die Maske immer unten zu haben, wenn sie ein Getränk halten.»

«Wir wollen wieder unsere Jugend ausleben»

Die Nachfrage für die Party sei enorm gewesen, so Kamarys: «Wir wurden komplett überrannt. Seit zwei Wochen war der Event ausverkauft.» Etliche Gäste hätten sich danach per Mail gemeldet und verzweifelt nach Tickets gefragt. «Das Bedürfnis nach Ausgang scheint bei den Jungen mittlerweile extrem gross zu sein.»

Dies bestätigt die 20-jährige Pamela. Sie gehörte zu den rund 400 Personen, die sich im Vorfeld ein Ticket gesichert hatten: «Meine Freundinnen und ich sind extrem enttäuscht, dass die Party ins Wasser fällt». Seit Monaten würden sie darauf warten, mal wieder in einen Club gehen zu können. Die ganzen letzten Monate hätten die Jungen Rücksicht auf Risikogruppen genommen: «Aber jetzt sinken die Zahlen und wir wollen wieder unsere Jugend ausleben», so die Bernerin. Ausserdem wäre so ein Test auch sehr sinnvoll gewesen, schliesslich wäre es eine Frage der Zeit, bis die Clubs wieder öffnen dürften.