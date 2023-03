Weil am Rhein (D): Die Massenschlägerei war nur ein Vorwand

Der betroffene Abschnitt der Hauptstrasse in Weil am Rhein (D).

Nachdem die Meldung einer Massenschlägerei eingegangen war, sperrte die Polizei in Weil am Rhein (D) am Dienstagabend mit einem Grossaufgebot die Hauptstrasse.

Um 19.25 Uhr wurde die Polizei am Dienstag alarmiert, weil in der Hauptstrasse in Weil am Rhein (D) eine Massenschlägerei im Gange sei. Sogleich rückte diese mit einem Grossaufgebot aus, unterstützt durch die Bundespolizei, die gerade «zufällig» in der Nähe war, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Auf einem Video, das auf Facebook kursierte, ist erkennbar, dass mindestens sieben Polizeifahrzeuge vor Ort waren und den Strassenabschnitt abgesperrt hatten.