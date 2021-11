Die Stadtpolizei St. Gallen zeigt Präsenz – «Die massive Präsenz hat sich bewährt»

Die Stadtpolizei St. Gallen entschied sich vor mehreren Wochen, mehr Präsenz in der Stadt zu zeigen. Grund dafür waren die vermehrten, schweren Gewaltdelikte. So wurde Anfang September ein 38-jähriger Dominikaner in der Innenstadt angegriffen und tödlich verletzt. Nur wenige Wochen später verstarb ein 20-Jähriger nach einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs. Diese und noch weitere Vorfälle zwangen die Polizei zum Handeln.