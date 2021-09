Gegen Covid-Massnahmen : Die Massnahmenkritiker wollen erneut illegal in Bern demonstrieren

«Berne we come back» – mit dieser Kampfansage drohen Gegnerinnen und Gegner des Zertifikats von nun an jeden Donnerstag in Bern demonstrieren zu wollen. Wird die Kapo erneut mit Wasserwerfer und Gummischrot auf sie warten?

Die Bilder der illegalen Demo von 23. September. 20 Minuten

Darum gehts Die Massnahmengegnerinnen und -gegner geben nicht auf: Erneut rufen sie zu einer illegalen Demonstration in Bern auf.

Was letzte Woche funktionierte, soll sich erneut bewähren: Mitten im Berner Abendverkauf soll sich erneut eine Demo formieren und durch Bern ziehen.

Die Kapo und Stadt haben Kenntnisse von den Aufrufen, wollen sich jedoch dazu nicht äussern.

Sicherheitsdirektor Reto Nause ist jedoch in Zugzwang.

Nach einigen Stunden löste die Kantonspolizei Bern die illegale Massnahmen-Demo am vergangenen Donnerstag mit dem Wasserwerfer auf. Einige waren nass, manchen brannten wegen des Reizstoffs die Augen, andere hatten blaue Flecken von den Gummigeschossen – mit viel Wut im Bauch traten Hunderte Demonstranten den Heimweg an, und wollen am Donnerstag zum dritten Mal wiederkommen. In mehreren Telegramm-Chats wird dazu aufgerufen von nun an jeden Donnerstag in Bern gegen die aktuellen Covid-Bestimmungen demonstrieren zu wollen. Jedoch wird im Aufruf explizit darauf hingewiesen, dass es sich um einen gewaltfreien Protest handeln soll: «Wir wollen zeigen, dass ihre aggressive Reaktion auf unsere Blumen, Kerzen und unseren Freiheitsdurst unnütz ist.» Die Demo ist illegal, und soll dies auch bleiben. Die Teilnehmenden wollen sich weder von der Stadt noch der Polizei das «Recht auf Meinungsfreiheit» nehmen lassen, wie es in einem Post heisst.

Von den einflussreichen Gruppen wie «Mass-Voll», den Freiheitstrychlern oder den Freunden der Freiheit wurde der Aufruf erneut nicht geteilt, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident von Massvoll: «Die Jugendbewegung Massvoll ist nur an bewilligten Kundgebungen anwesend.»

Erneut während Abendverkauf

Die Stadt Bern und Sicherheitsdirektor Reto Nause (die Mitte) wollen sich nicht zu den Aufrufen äussern. Auch ist unklar, mit welchen Massnahmen die Kapo beabsichtigt eine Demonstration zu verhindern, denn das wäre ihr Auftrag: Der Gemeinderat Bern hat vergangene Woche öffentlich kundgetan, dass unbewilligte Demonstrationen nicht mehr toleriert werden und die Kapo aufgefordert sei, entsprechend rigoros dagegen vorzugehen. Am letzten Donnerstag gelang es der Polizei trotz Grossaufgebot nicht, einen Demo-Umzug durch die Stadt zu verhindern. Gemeinderat Nause nannte als Grund die «extrem unübersichtliche» Situation, da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 19.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz getroffen hatten – mitten im Berner Abendverkauf. Wegen der Demo brach der ÖV in Bern teilweise fast komplett zusammen, Nause sprach von «genervten Bernerinnen und Bernern». Nun wollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut während des Abendverkaufs formieren.

Den Bundesplatz verteidigt Während es den Massnahmenkritikerinnen und -kritiker vergangene Woche gelang sich zu formieren und mehrere Stunden durch die Stadt Bern zu marschieren und Parolen zu skandieren, versuchte der Umzug vergeblich auf den Berner Bundesplatz zu gelangen. Dieser war von der Kapo hermetisch abgeriegelt worden, um Bilder der Vorwoche zu verhindern.

