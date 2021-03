Meghan und Harry bei Oprah : Die Medien-Queen ist die wahre Gewinnerin des Interviews

Sie ist die Meisterin im Interviewen: Oprah Winfreys Spezial mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan konnte bezüglich Drama und Herzschmerz mit der Netflix-Serie «The Crown» mithalten.

CBS hatte 17 Millionen Zuschauer

Meghan war glamourös und verletzlich

«Die Sache, die mir zuerst aufgefallen ist, und von der ich denke, dass ich mich am längsten daran erinnern werde, ist, dass sie das Interview damit begann», Mitteilungen im Zusammenhang mit der Ethik zu machen, sagte die Direktorin des Center for Journalism Ethics an der University of Wisconsin-Madison, Kathleen Bartzen Culver. «Das war so eine fantastische Art und Weise, um transparent darüber zu sein, was wir gestern Abend in dem Interview erleben würden, und wie wir als Zuschauer seine Glaubwürdigkeit beurteilen können.»