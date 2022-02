Keyless-Systeme können ganz einfach geknackt werden

Keyless-Systeme ermöglichen das bequeme Öffnen und Abschliessen der Autotür, ohne den Schlüssel hervorkramen zu müssen. Das funktioniert per Funk – doch genau das machen sich Autodiebe zunutze. Den Ganoven wird es aber auch zu leicht gemacht: Sie müssen sich nur mit einem kleinen Gerät in der Nähe des Autoschlüssels aufhalten und mit einem zweiten Gerät in der Nähe der Autotür. Die Reichweite des Funksignals kann so um Hunderte Meter verlängert werden – und das Auto lässt sich bequem öffnen und davonfahren.

Grösstenteils kein Schutz

Diesen Trick hat der deutsche Automobilclub ADAC seit 2016 an über 500 Automodelle getestet. Das ernüchternde Fazit: Nur in 24 Fällen war der Einbruchversuch erfolglos, alle anderen Autos liessen sich problemlos knacken. Nachgerüstet haben die Autohersteller diesbezüglich noch nicht ausreichend, wie der ADAC konstatiert: «Der weitaus grösste Teil mit Keyless-Systemen ausgestatteter Autos bietet weiterhin keinen ausreichenden Schutz vor Langfingern.» Lediglich Automodelle, die mit Keyless-Systemen mit Ultra-Wide-Band-Technik (UWB) ausgestattet sind, liessen sich mit den beim Test eingesetzten Geräten nicht manipulieren. Mit UWB kann das System erkennen, ob sich ein Autoschlüssel auch tatsächlich in direkter Fahrzeugnähe befindet.

Ist der Funkschlüssel in der Nähe, lässt sich mit dem passenden Gerät sein Signal bis zur Autotür verlängern. ADAC

Einige Hersteller setzen statt UWB auf einen Bewegungssensor im Schlüssel. Wird dieser eine gewisse Zeit nicht bewegt, schaltet das Funksignal ab und das Fahrzeug lässt sich nicht mehr illegal öffnen und wegfahren. Doch aus Sicht des ADAC ist diese Methode weniger sicher, da in der Zeit bis zum Abschalten des Funksignals der Keyless-Klau per Funkverlängerung dennoch möglich ist. Der Automobilclub konnte dieses System bei bisher 37 aller getesteten Modelle nachweisen.

Neue Systeme sind sicherer

Echten Schutz bieten gemäss ADAC folglich nur Systeme mit UWB. Solche werden seit 2018 in mehreren Baureihen von Jaguar und Land Rover sowie seit 2019 teilweise von Marken des VW-Konzerns eingesetzt. Erste Modelle mit UWB gibt es inzwischen auch von BMW, Mercedes und Genesis. Wer sich ohne UWB-Schutz vor dem Keyless-Klau schützen will, sollte den Funkschlüssel nicht in der Nähe von Türen und Fenster aufbewahren und das Fahrzeug ausserdem in einer verschlossenen Garage parken. Der ADAC empfiehlt als Alternative den Blick in die Betriebsanleitung, denn manches Keyless-System ist deaktivierbar. Damit geht der Schlüssellos-Komfort zwar verloren, doch das Fahrzeug lässt sich nicht mehr per Signal-Klau knacken.

Der ADAC hat die Keyless-Systeme von über 500 Automodellen getestet. Nur 24 davon bieten einen ausreichenden Schutz. ADAC