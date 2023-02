Scuol GR: Diese Bündner brettern im Tandem über die Skipiste

Als «Telebuddies» unterwegs

Das Interesse der Wintersportler und -sportlerinnen, denen sie auf den Tandemski begegnen, ist riesig. «Die Menschen erkundigen sich oft über die Tandem-Telemarkski, getrauen sich aber meist nicht selbst darauf», so der 26-Jährige weiter. In Teletubbies-Kostümen sind die vier in den Bündner Skigebieten unterwegs und als Telebuddies bekannt. Sie unterrichten nebenbei auch an der Schneesportschule Scuol.