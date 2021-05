Crashtest-Studie - Die meisten Kindersitze sind sicher – einer flog «nahezu frontal» nach vorne

Verdacht von krebserregenden Stoffen in einigen Modellen

Nur fünf Sitze erfüllten die Anforderungen vom TCS nicht. Besonders schlecht schnitt das Modell «Chicco Kiros» in den Ausführungen i-Size und i-Size Base ab. Hier raten die Expertinnen und Experten vom TCS gar von einem Kauf ab. Beim Test hatten sie sich aus den Halterungen gelöst und waren «nahezu frontal» nach vorne geflogen, wie es in der Medienmitteilung zu den Testresultaten heisst. Bei den anderen Modellen in der Kategorie «nicht empfehlenswert» scheiterte es an den Schadstoffen, die in den Modellen in zu hohem Mass verarbeitet worden sind. Einige stehen gar unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Der TCS hatte schon in der Vergangenheit davor gewarnt.