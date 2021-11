Repräsentative Erhebung – Die meisten lassen sich impfen, weil sie zurück zur Normalität wollen

«Beim Nachtessen mit der Familie oder am Pausentisch im Büro: Über kaum ein Thema wird in der Bevölkerung derzeit häufiger diskutiert als über das Impfen», heisst es in einer Mitteilung der Hochschule Luzern (HSLU). Ein Forschungsteam der HSLU hat in einer repräsentativen Erhebung über 1000 Teilnehmenden verschiedene Fragen gestellt, welche Gründe für oder gegen eine Corona-Impfung sprechen würden. Im Anschluss wurde diese Umfrage ausgewertet.