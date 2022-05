Talk mit Swisscom-Chef: «Wer Strahlung fürchtet, soll sein Handy weiter weglegen»

Swisscom-Pannen nerven auch den Telecom-Chef Urs Schaeppi manchmal. Trotzdem habe die Swisscom ein super Netz. Am Montag hat er Fragen der 20-Minuten-Community beantwortet.

Das Interview mit Urs Schaeppi in voller Länge. 20 Minuten

Darum gehts

Totalausfall, hohe Preise und 5G-Antennen: Die Swisscom steht immer wieder in der Kritik. CEO Urs Schaeppi erklärt im Talk, warum Pannen gar nicht so oft vorkommen, er stolz auf das Unternehmen ist und dass auch er keine 5G-Antenne direkt neben dem Wohnzimmer haben will.

Im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro» ist Schaeppi ins 20-Minuten-Studio in Zürich gekommen. Dort hat er sich in seiner letzten Arbeitswoche als Chef (siehe Box unten) den kritischen Fragen der Community gestellt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Livechat siehst du hier in den Videos:

Pannen nerven auch Schaeppi

Die Swisscom erlebt immer wieder Pannen. Ärgert sich da auch der Chef darum übers Unternehmen? «Nein, ich ärgere mich eigentlich nicht über die Swisscom. Natürlich gibt es Punkte, die wir besser machen könnten.» Pannen nerven aber auch ihn ab und zu einmal.

Internetausfälle entschädigen?

20-Minuten-Leserin Patricia fragt: «Warum werden wir für die vielen Internetausfälle nicht entschädigt? Bei weniger Verfügbarkeit möchte ich auch weniger bezahlen. Das sollte man so in die Abo-Konditionen aufnehmen.» Schaeppi hält darauf fest, dass es sehr wenig Ausfälle gebe. «Wenn es passiert, sind Kunden sehr unterschiedlich betroffen. In Einzelfällen schauen wir das aber gerne an.»

«Für unsere Kunden investieren wir jedes Jahr mehr als eine Milliarde»

Mario ist seit 15 Jahren Swisscom-Kunde und fragt: «Warum kommt man mir nicht mal mit fünf oder zehn Franken Rabatt entgegen? Ich fühle mich sehr benachteiligt, wenn ich sehe, dass Neukunden 50 Prozent Rabatt oder als Goodie ein Tablet erhalten.» Schaeppi beschwichtigt: Promotionen seien normal im Verdrängungsmarkt. Aber: «Für unsere bestehenden Kunden investieren wir jedes Jahr mehr als eine Milliarde. Sie kriegen also mehr Leistung für den Preis.»

Ist die Swisscom teurer als die Konkurrenz?

20-Minuten-Leser Sven will wissen, warum die Swisscom im Vergleich zur Konkurrenz so massiv teurer ist. «Und bitte nicht sagen: wegen des besseren Services. Weil das stimmt nicht.» Schaeppi sieht das etwas anders. Denn: «Vergleiche zeigen, dass die Swisscom preislich sehr gut positioniert ist.»

«Wir machen fast keine Marge mehr mit dem Roaming»

Ein 20-Minuten-Leser will wissen, ob Roaming eines Tages abgeschafft wird oder ist Roaming finanziell zu interessant für Telecomunternehmen? Schaeppi sagt: «Heute ist es aber in vielen Abos inkludiert. Dadurch machen wir keine Marge mehr mit dem Roaming. Wenn man in wenig bereiste Länder geht, muss man gut schauen, wie hoch die Gebühren sind.»

«Will auch keine 5G-Antenne neben meinem Wohnzimmer»

Leser Paul will wissen, wie weit weg die nächste 5G-Antenne von Schaeppis Wohnsitz ist? Schaeppi sagt: «Zum Glück ist mein Haus und mein Dorf gut mit 5G versorgt. Das ist nicht nur gut für mich, sondern auch für die Industrie und das Gewerbe.» Doch auch der Swisscom-Chef will keine 5G-Antenne direkt vor dem Wohnzimmer. «Aber wir versuchen, diese auch an Orte zu setzen, wo sie nicht stören.»

Blockade beim Glasfasernetz

20-Minuten-Leser Bruno fragt: «Warum kommt die Swisscom beim Glasfaserausbau nicht richtig voran? Oder eilt es Ihnen gar nicht so, weil der Ausbau teurer ist und Sie darum 5G favorisieren?» Schaeppi sagt, dass beide Netze wichtig sind. «Aber wir sind zurzeit blockiert beim Ausbau der Glasfasernetze.» Ziel sei aber, die Schweiz möglichst bald mit einem guten Netz auszustatten.