Erfolgreich, aber Single : «Die meisten Männer mögen keine erfolgreichen Frauen»

Die Berlinerin Bianca Praetorius (38) suchte letzte Woche auf Instagram nach Männern, denen es nichts ausmacht, wenn ihre Partnerinnen erfolgreicher sind als sie selbst. Wieso? Viele ihrer Freundinnen – ambitioniert und gutaussehend – seien solo. «Der Erfolg der Frau senkt in den Augen der Männer deren Attraktivität», so Praetorius. «Kaum merkt der Mann, dass die Frau mehr verdient, in der Zeitung über sie berichtet wird oder sie dreimal so schnell Velo fährt wie er, bricht er das Daten ab.»