So arbeitet eine Zementfirma in einem nachhaltigen Fonds nicht automatisch nachhaltig, nur vielleicht etwas umweltfreundlicher als die Konkurrenz.

Geld anlegen in Windturbinen? Wer auf sein Öko-Gewissen hören will, sollte bedenken, dass nicht alle nachhaltigen Fonds auch tatsächlich nachhaltig sind.

Geld nachhaltig anlegen, damit auch die Umwelt und die Gesellschaft etwas davon haben – das ist immer mehr gefragt. Die Vermögen nachhaltiger Publikumsfonds stiegen in den vergangenen zwölf Monaten trotz Corona-Krise um 60 Prozent auf 316 Milliarden Franken an, wie eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU) zeigt.

Besonders private Investoren mögen laut der Studie Anlagethemen, in denen ihr Geld nutzen stiften kann. «Nachhaltige Themenfonds sind für Anleger intuitiv verständlich. Sie bieten neben Ertragschancen auch einen emotionalen Mehrwert», sagt Manfred Stüttgen, Co-Autor und Dozent an der HSLU.

Anlegen an der Börse ist gerade in der Corona-Krise beliebt. Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer von Raiffeisen Schweiz, gibt Tipps, wie man richtig investiert .

Kaum Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft

Allerdings verspricht nur ein Drittel dieser nachhaltigen Fonds explizit eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Wer bei solchen nachhaltigen Themenfonds pauschal eine positive Wirkung erwartet, unterliegt einem «verbreiteten Missverständnis», so Stüttgen.

Es gebe etwa acht klassische Nachhaltigkeitsstrategien mit verschiedenen Kriterien, aber noch keinen einheitlichen Standard. So achtet ein Fondsverwalter etwa stärker auf Kriterien wie die CO₂-Produktion, während einem anderen die Menschenrechtsbedingungen wichtiger sind.

In beiden Fällen liessen sich je nach Branche Anlagerisiken systematisch reduzieren. «Das ist ein klarer Nutzen nachhaltiger Fonds für Investoren und erklärt deren Erfolg», so Stüttgen.

Der Studienautor erklärt: «Eine Zementfirma kann etwa in den Nachhaltigkeitsfonds aufgenommen werden, weil sie durch ein neues Verfahren weniger CO₂ produziert als die Konkurrenz. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass die Firma deshalb positiv für die Umwelt ist, sie ist nur weniger schädlich.»

Täuschung der Anleger?

Werden also Anleger, die etwas Gutes tun wollen, von den Fonds-Anbietern getäuscht? Die Banken wehren sich: Die ZKB verweist darauf, dass sie sich bei ihren nachhaltigen Fonds an den 17 Zielen der UNO für nachhaltige Entwicklung und an den Pariser Klimazielen orientiert.