Nach der Krise

Die meisten Schweizer Firmen wollen Homeoffice beibehalten

In der Schweiz soll Homeoffice in den meisten Betrieben auch in Zukunft angeboten werden – selbst wenn die Pandemie vorbei ist.

Damit kommt Homeoffice in der Schweiz besser an als in den Nachbarländern: In Deutschland soll Homeoffice in 73 Prozent der Betriebe weitergeführt werden – in Österreich sind es 79 Prozent. Es wurden insgesamt 1152 Personalchefs in der Schweiz, in Deutschland und Österreich befragt.