Immobilienverwalter gibt es viele. Doch mehr als die Hälfte der insgesamt 4,5 Millionen Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in der Schweiz sind in privater Hand – nur ein kleiner Teil ist im Besitz von Genossenschaften und Immobiliengesellschaften. Das zeigt eine aktuelle Studie von Raiffeisen Schweiz.

Bei Mietwohnungen dasselbe Bild: Fast jede zweite gehört einer Privatperson. Ein Drittel ist im Besitz von institutionellen Investoren, Genossenschaften gehören etwa 8 Prozent und klassischen Immobilienfirmen 7 Prozent der Mietwohnungen in der Schweiz. Der Rest ist in der Hand von Bund, Kantonen und Gemeinden.

Besonders stark sind die privaten Mietwohnungsbesitzer in den ländlichen Gebieten vertreten. Die institutionellen Immobilienbesitzer konzentrierten sich eher auf urbanere Regionen, heisst es in einer Mitteilung zur Studie.

Privatpersonen lassen ihre Immobilien von Immobiliengesellschaften verwalten

Dass so viele Mietwohnungen in Privathand sind, überrascht auf den ersten Blick. Allerdings waren vor 20 Jahren noch leicht mehr Mietwohnungen in privatem Besitz (siehe Grafik in der Bildstrecke). Immobilienexperte Michel Fleury von Raiffeisen Schweiz sagt zu 20 Minuten, dass Pensionskassen und Versicherungen wegen der schwierigen Anlagebedingungen immer mehr in den Immobilienmarkt investiert haben.