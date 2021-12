Unfallspezialist : Die meisten Skiunfälle passieren vor dem Mittagessen

Vor dem Mittagessen treten laut BfU die ersten Ermüdungserscheinungen auf: Skifahrer in der Aletsch Arena. (Archivbild)

Auf Schweizer Pisten verletzen sich jedes Jahr rund 60’000 Menschen beim Wintersport, 4000 von ihnen so schwer, dass sie nach drei Monaten noch nicht wieder arbeiten gehen können. Mediziner haben Wintersportlerinnen und -sportler schon zu besonderer Vorsicht aufgerufen, weil Krankenhäuser durch eine hohe Zahl an Covid-Patienten am Limit und nur wenige Intensivbetten frei sind.