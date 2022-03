Verkehrsunfallstatistik AI : Die meisten Unfälle fanden montags und dienstags statt

Die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik des Kanton Appenzell Innerrhoden für das Jahr 2021 liegt vor. Die Unfallzahlen sind seit 2013 noch nie so tief gewesen und die meisten Unfälle ereignen sich am Montag und am Dienstag.