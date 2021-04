In einer Microsoft-Umfrage geben 59 Prozent der Schweizer Befragten an, dass sie sich überarbeitet fühlen.

Die Arbeit im Homeoffice hat viele Schweizer Angestellte an ihre Grenzen gebracht.

Man erkennt sie oft an anhaltenden Verhaltensänderungen wie etwa Schlafstörungen.

Viele Schweizer Arbeitnehmende fühlen sich wegen Krise und Homeoffice überlastet. Besonders junge Menschen bekommen Probleme mit der psychischen Gesundheit. Genau für solche Fälle bietet Ensa in der Schweiz Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit an. Ensa ist ein Programm der Stiftung Pro Mente Sana, mitinitiiert und unterstützt von der Beisheim-Stiftung. Ensa-Leiter Kai Scheffler verrät im Interview, wann Stress zum Problem wird, wie man psychische Belastungen erkennt und was es dann zu beachten gilt: