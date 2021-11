Flüchtende aus Afghanistan – «Die meisten wollen nach Frankreich und Grossbritannien»

An der Grenze zu Österreich stieg die Zahl der Einreisenden aus Afghanistan stark an. Viele kamen inoffiziell – denn sie wollen weiter, wie ein Kapo-Sprecher sagt.

Darum gehts Im Juli und August 2021 wurden an der Grenze zu Österreich 691 Personen aus Afghanistan aufgegriffen. Das ist ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zu den Vormonaten.

Die wenigsten von ihnen haben ein Asylgesuch gestellt. Den Grund vermutet die Kantonspolizei St. Gallen darin, dass die Schweiz nicht ihr Zielland ist. «Die meisten dieser Personen wollen weiter nach Frankreich und Grossbritannien», sagt ein Sprecher.

Viele der an der Grenze registrierten Personen sind mit dem Zug aus Wien gekommen. Ein Teil von ihnen müsste gemäss Dublin-Abkommen rückgeführt werden. Denkbar ist aber, dass diese Personen untertauchen und ebenfalls in ein anderes Land weiterreisen.

Ende Juli zogen die USA ihre Truppen aus Afghanistan ab, und die Taliban eroberten das Land zurück. Seither rechnet die internationale Gemeinschaft mit verstärkten Migrationsbewegungen. Schon in den vergangenen Jahren figurierte Afghanistan in der schweizerischen Asylstatistik weit oben: 2019 kamen 1392 Personen a u s Afghanistan in die Schweiz, 2020 waren es 1681. Damit kommt Afghanistan gleich nach Eritrea.

Diese Zahlen könnten sich 2021 weiter erhöhen. Im Juli und August 2021 wurden 691 Einreisende aus Afghanistan an der Grenze zu Österreich aufgegriffen. Dies teilte der Bund auf eine Anfrage von SVP-Nationalrat Mike Egger mit. Das heisst: Schon be vor die Taliban Afghanistan zurückerobert haben, sind offensichtlich mehr Menschen aus Afghanistan ausgereist - oder in die Schweiz gekommen.

Sie wollen weiter

Von Januar bis August 2021 wurden gemäss den Z a hlen der eidgenössischen Zollverwaltung a n der Grenze zu Österreich 915 Personen aus Afghanistan aufgegriffen . Auffällig dabei ist: 599 davon sind Minderjährige und nur vier davon sind Frauen (siehe Box).

Auffällig ist auch, dass lediglich 114 von diesen 915 Personen ein Asylgesuch gestellt haben . Sie wurden dem Staatssekretariat für Migration (SEM) übergeben. Von den 691 Personen, die allein im Juli und August aufgegriffen wurden, haben lediglich 41 Personen i n der Schweiz um Asyl angesucht .

Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sie weiterreisen wollen. « Die Schweiz ist nicht ihr Zielland » , sagt Florian Schneider von der Kantonspolizei St. Gallen. « Die meisten von ihnen wollen weiter Richtung Frankreich und Grossbritannien » Ob diese Weiterreise gelingt, ist fraglich. Denn wer in einem anderen Dublin-Staat schon ein Asylgesuch gestellt hat, wird gemäss Abkommen dorthin zurückgeführt. Dennoch könnten sie in der Schweiz untertauchen und in eine andere Richtung weiterreisen. Die an der österreic h ischen Grenze Aufgegriffenen h alten sich in einer Notunterkunft im Kanton St. Gallen auf und können sich dort frei bewegen.

Herausforderung für Polizei St. Gallen

Für die Kantonspolizei St. Gallen ist die Situation herausfordernd, wie Florian Schneider sagt. « Das Problem sind die Schwankungen. Heute sind es einmal 50 Personen pro Tag, dann wieder niemand .» Dies erfordere eine hohe Flexibilität von der Polizei und das kurzfristige Aufbieten von Personal, sagt Schneider. Dies wiederum könne zu kurzzeitigen Lücken führen, die durch die mobile Polizei aufgefüllt werden müssen. «Die Situation an der Grenze kann nicht warten.»

Deshalb flüchten mehrheitlich Männer Die Reise von Afghanistan nach Europa birgt viele Risiken, da die Flüchtenden über den Land- oder Seeweg nach Europa gelangen. Laut Amnesty International seien es deshalb tendenziell eher jüngere Männer oder männliche Jugendliche, die das Risiko einer solchen Reise auf sich nehmen würden. «Es sind mehrheitlich Einzelmitglieder einer Familie die losziehen, in der Hoffnung, die Familie später nachziehen zu können», weiss Beat Gerber, Mediensprecher von Amnesty International. Der Rest der Familie werde aus Sicherheitsgründen nicht mitgenommen. «Als Frau alleine gefahrlos nach Europa zu gelangen, ist fast undenkbar», so Gerber weiter. Frauen und Kinder würden grösstenteils in den angrenzenden Staaten wie Pakistan, Iran oder Tadschikistan Schutz suchen.