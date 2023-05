«Die meisten wollen trotz Prothese sofort wieder in den Krieg ziehen»

1 / 13 Trotz Prothese zurück an die Front: Dieser junge Mann ist ein Aushängeschild der privaten Rehaklinik bei Kiew. 20 Minuten/ Ann Guenter Die Klinik war einst auf Opfer von Verkehrsunfällen und Gehirnschlägen spezialisiert, jetzt werden hier kriegsverwundete Zivilisten, vor allem aber Soldaten behandelt. 20 Minuten/ Ann Guenter Alexei wurde durch einen Mörser am Rücken verletzt und muss mit 34 Jahren wieder laufen lernen. 20 Minuten / Ann Guenter

Darum gehts In einer privaten Rehabilitationsklinik in einem Kiewer Vorort zeigen sich die Kosten des Krieges.

Hier werden statt wie früher Unfallopfer mittlerweile fast nur noch Soldaten behandelt.

Die Mehrheit von ihnen hat eine Gliedmasse verloren, mindestens.

Der Weg zur Genesung ist steinig.

Und doch wollen die meisten von ihnen weiterkämpfen.

Muskelbepackte Oberarme, tätowierte Beine und kurz geschorenes Haar überall. Und auch: dicke, rote Narbenstränge an Oberarmen, fehlende Unterschenkel, Krücken, Rollstühle. Schmerzverzerrte Gesichter, Gestöhne und vor Anstrengung zitternde Gliedmassen.

In der Rehabilitationsklinik an der Ivana Franka Strasse in der Kiewer Vorstadt Wyschnewe zeigen sich die Kosten des Krieges und der Preis, den Genesung fordert. Die Mehrheit der Patienten – fast alles Soldaten – hat eine Gliedmasse verloren, mindestens. Die Willenskraft, die ihnen die Physiotherapie-Übungen abverlangt, ist fast greifbar in den Räumen mit modernen Laufbändern, Fitnessfahrrädern, Hanteln und Gymnastikbällen.

Mit 34 Jahren wieder laufen lernen

Alexei (34) wird schon frühmorgens in die Klinik gefahren und verbringt hier bis zu sechs Stunden, um wieder «laufen zu lernen», wie er sagt. «Es war ein Mörser», erklärt er, während er mühevoll aufsteht, einem die Hand gibt und leicht zudrückt. Vor vier Wochen war das wegen seiner schweren Rückenverletzung nicht möglich gewesen.

«Alexei macht grosse Fortschritte», sagt Doktor Palamerchuk über den 34-Jährigen, der einst 15 Jahre lang als Kameramann arbeitete und vor seiner Verletzung in einer Drohneneinheit war. Anders als viele seiner Kollegen, die sich hier an das Tragen einer Prothese gewöhnen müssen, wird er nicht mehr in den Kampf zurückkehren. Der 34-Jährige kann von Glück reden, wenn er später wieder in seinen ursprünglichen Beruf zurückkehren kann.

«Mit diesem Verhältnis haben wir nicht gerechnet»

Mit seiner Rückenverletzung ist er hier in der Minderheit. Die meisten Patienten haben ein Bein oder gar beide Beine, einen Arm oder die Hand verloren. «Diese Patienten machen zwischen 60 und 70 Prozent aus – verursacht durch Mörser, Minen und Schrapnell», sagt Chefarzt Andrii Palamerchuk. «Zwischen 20 und 30 Prozent haben schwere Schussverletzungen. Mit diesem Verhältnis haben wir anfangs nicht gerechnet. Aber so sieht es aus in einem Artilleriekrieg.»

Bis vor einem Jahr kamen hierher überwiegend Unfallopfer sowie Patienten und Patientinnen von Gehirn- und Schlaganfällen. Seither ist die kleine Privatklinik ganz auf den Krieg umgeschwenkt. 80 Prozent sind Asow-Soldaten. Aus diesem Grund sind Fotos von Gesichtern untersagt. «Die meisten wollen trotz Amputation wieder in den Krieg ziehen und dürfen deshalb nicht erkannt werden», sagt Klinik-Gründer Roman Dvuhrjadkin.

Gratis respektive aus eigener Tasche

Derzeit befinden sich 46 Soldaten in dem Rehabilitationsprogramm. Täglich kommen sie an Krücken angehumpelt oder fahren im Rollstuhl vor, mitunter von weit her. Denn die kleine Klinik hat keinen Platz für Betten für stationäre Aufenthalte und auch keinen Lift, mit dem man in den zweiten Stock fahren könnte. So müssen manche dort hochgetragen werden oder selbst die Treppen mit ihren Krücken erklimmen – «eine gute Übung», so Dvuhrjadkin.

Die Warteliste für die Klinik wächst und wächst, der Kriegsdauer entsprechend. Die 17 Physiotherapeuten und Pflegefachleute sind am Limit. «Wir müssen dringend wachsen», so Dvuhrjadkin, «personell, aber auch vom Platz her.» Bislang zahlen er und sein Geschäftspartner und Arzt Geräte, Unterhalt und Personal aus eigener Tasche. Die Soldaten werden hier alle gratis behandelt.

Dvuhrjadkin sucht nun Investoren, die mithelfen, einen neuen Standort aufzubauen. Ein Objekt mehr im Zentrum der Hauptstadt ist bereits gefunden – die städtischen Behörden würden es ihnen überlassen, für die symbolische Monatsmiete von einer Griwna, umgerechnet weniger als fünf Rappen.

