Solothurner Feuerteufel: «Die Menschen haben riesige Angst, dass es sie als Nächste trifft»

In der Nacht auf Sonntag brannte es in Kriegstetten.

Prompt brannte es in der Nacht aus Ostersonntag schon wieder.

Die Stimmung in der betroffenen Region ist schlecht, sagt eine Frau aus der Gemeinde Halten.

Seit drei Wochen brennt es im solothurnischen Wasseramt immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Polizei ermittelt «in alle Richtungen», geht aber von Brandstiftung aus : «Es gibt Auffälligkeiten, die auf einen Zusammenhang einzelner Brandereignisse der letzten Wochen hindeuten», sagte Mediensprecher Bruno Gribi zu 20 Minuten.

In der Region geht derweil die Angst um. R.H.* wohnt nicht weit von Kriegstetten entfernt und war Zeuge des Brandes in der Nacht auf Ostersonntag. Wie er zu 20 Minuten sagt, gingen fast alle Anwesenden schon in der Nacht von Brandstiftung aus.