Protestwelle : Die Menschen im Iran begeben sich seit Wochen in Todesgefahr – warum?

Handyvideos aus verschiedenen Teilen Irans: Wut und Entschlossenheit der Menschen einerseits, Kaltblütigkeit und Brutalität der Sicherheitskräfte und Revolutionsgarden andererseits.

«Tod der Islamischen Republik!», skandiert die Menge in Irans Hauptstadt Teheran. Kurz darauf sind Rufe zu hören: «Rennt, sie schiessen!». Szenen wie diese am 1. August spielen sich seit Wochen in verschiedenen Städten und Provinzen im Land ab.

Ausgangspunkt der Proteste ist Khuzestan im Westen des Landes. In der Provinz an der Grenze zum Irak haben Wasser- und Strommangel bei Temperaturen von über 50 Grad zu Not und Elend geführt – einmal mehr.

«Meine Wasserbüffel sind verdurstet, vier Büffel und zwei Kälber, zwei sind erblindet», sagt ein kleiner Junge in einem Video, das aus der arabisch dominierten Region stammen soll. «Gebt uns unser Wasser zurück. Ihr habt das Trinkwasser genommen und den Fluss ausgetrocknet. Was sollen wir denn machen? Was seid ihr für Menschen?!».

Armut trotz Reichtum

Die Provinz, einst fruchtbar und für ihre Dattelplantagen bekannt, galt lange als Symbol von Wohlstand. Hier liegen 80 Prozent der Ölreserven und 60 Prozent der Gasreserven des Landes. Doch: «Die Städte im Süden waren vom Ersten Golfkrieg der 80er stark betroffen. Sie waren an der Front. Man hat nie richtig versucht, die Infrastruktur dieser Städte neu aufzubauen», so Islamwissenschaftler Mahdi Rezaei-Tazik.

Mittlerweile gehört die Provinz zu den ärmsten im Land, über ein Viertel der Haushalte lebt unter der Armutsgrenze. Rezaei-Tazik, der seit zwölf Jahren in der Schweiz wohnt, sagt: «Es macht die Bevölkerung wütend, wenn sie sieht, dass sie trotz all der Bodenschätze derart arm leben muss. Die Leute sind sich über die wirtschaftliche Diskriminierung im Klaren.»

Luft- und Wasserverschmutzung, Krebsfälle

Es kommt eine katastrophale Umweltbilanz für die Region hinzu. Die Luft ist seit Jahrzehnten verschmutzt, das Wasser ebenso. Die Menschen leiden an Unter- und Mangelernährung. Krebs und andere schwere Krankheiten gehören zum Alltag, da viele Familien in der Nähe von Ölanlagen wohnen.

Die aktuelle Wasser- und Stromknappheit wirken wie ein Brennglas für diese Missstände, für welche die Menschen Teheran verantwortlich machen. Zu recht. Das Regime hatte über Jahre Wasser aus Khuzestan abgeleitet, um damit den Zentraliran zu versorgen. Über die Folgen für die Provinz verschwendete man beim Bau von unzähligen Dämmen und Talsperren keinen Gedanken, doch für die Bauern Khuzestans waren sie verheerend.

Geld für Assad, nicht fürs eigene Volk

Während die Menschen verarmen, fliessen iranische Staatsgelder zu Hauf nach Syrien zu Machthaber Bashar al-Assad, in den Libanon zur Hisbollah und zu den zahlreichen irannahestehenden Milizen in der Region. So wundert es nicht, dass auf den Strassen auch immer wieder zu hören ist: Hier ist nicht Irak, nicht Syrien, hier ist Iran!».

Dass es unter dem neuen Präsidenten Ebrahim Raisi zu einer Verbesserung kommt, glaubt hier niemand.

In den Sümpfen erschossen

2019 waren wegen steigender Benzinpreise Unruhen im Land ausgebrochen. Sie wurden brutal niedergeschlagen, besonders in Khuzestan. Während das Internet gesperrt wurde, fuhren Panzer in die Städte ein, wurden Leute zu Tausenden verhaftet und junge Männer in umliegendes Sumpfland gejagt und erschossen, wie Augenzeugen berichten.

Insgesamt soll es bei diesen Protesten in vier Tagen zwischen 180 und 450 Tote, über 2000 Verletzte und 7000 Festnahmen gegeben haben, wie später ans Licht kam.

Ähnliches droht auch jetzt, zumal sich die Proteste von der Provinzhauptstadt Ahwaz in andere Provinzen ausgebreitet haben – aus Sicht des staatlichen Fernsehens «unter dem Vorwand von Wasserproblemen in Khuzestan» und angeführt von «Randalierern».

Tote, Verletzte, Verhaftungen, …

Eine Analyse von Videoaufnahmen und Augenzeugenberichten deutet laut Amnesty International darauf hin, dass die Sondereinheiten der Polizei und der Revolutionsgarden auch jetzt wieder tödliche Waffen gegen die Unzufriedenen einsetzen. Mindestens zehn Tote sind bislang gemeldet, neben zahlreichen Verletzten und Verhafteten.

Das deckt sich mit den Handy-Aufnahmen aus verschiedenen Regionen, die 20 Minuten von Anhängern der im Iran verbotenen und im Westen nicht unumstrittenen Oppositionsbewegung der Volks-Mujahedin (MEK) erhalten hat. Die Ausschnitte (siehe Hauptvideo) zeigen die Wut und Entschlossenheit der Menschen einerseits, die Kaltblütigkeit und Brutalität der Sicherheitskräfte andererseits.

«Bei Gott, du bist ehrlos!»

Eindrücklich der Handy-Mitschnitt eines jungen Mannes aus Khuzestan. «Ich bin nicht eurer Gegner», schreit er Sicherheitskräften entgegen. «Bei Gott, ich bin arbeitslos. Arbeitslos! Ich bin 22 Jahre alt, ich bin 22 Jahre alt. Ich will nur mein Recht [im Sinne, dass er einen Anspruch auf ein anständiges Leben hat). Schiess nicht. Sei ein Mann!» Doch jemand schiesst trotzdem. «Du bist sehr ehrlos. Bei Gott, du bist ehrlos!», brüllt darauf der junge Mann.

Waffe Internet

Dass sich solche Aufnahmen verbreiten, daran hat Teheran kein Interesse. Entsprechend wird das Internet fast im ganzen Land lahmgelegt.

Bereits am 15. Juli meldete die in London ansässige NGO NetBlocks «einen beinahe Komplett-Shutdown des Internets, der vermutlich dem Ziel dient, die Bevölkerung ihrer Möglichkeit zu berauben, ihren politischen Unmut zu äussern und miteinander und der Aussenwelt zu kommunizieren». Gleiches meldete sie am 22. und am 26. Juli. Nicht wenige Exil-Iraner befürchten, dass dann jeweils Gräueltaten im Land geschehen – so wie es im November 2019 geschehen war.

Dabei befeuert das Thema Internet die Proteste zusätzlich. Soeben haben die Hardliner im Parlament ein umstrittenes Internet-Gesetz durchgesetzt. Kritikern zufolge läuft es auf eine komplette Zensur hinaus. Selbst aus Regierungskreisen heisst es, das Gesetz sei irrational, illegitim und könnte zu einer Spaltung zwischen Gesellschaft und politischer Führung führen.

Viel Unverständnis

Da die Proteste noch anzuhalten scheinen, kommen solche Warnungen nicht von ungefähr. Viele Iraner und Iranerinnen können nicht verstehen, dass es in den westlichen Provinzen zu tödlicher Polizeigewalt gegen Menschen kommt, die nur Wasser und Strom wollen.